Трамп поделился подробностями задержания стрелявшего в активиста Кирка

Человека, подозреваемого в расправе над американским консервативным активистом Чарли Кирком, «сдал» полиции очень близкий ему человек. Подробностями задержания поделился президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

По словам главы Белого дома, подозреваемый действовал в одиночку. На данный момент у следствия нет свидетельств наличия у него сообщников. О принадлежности стрелявшего к какой-либо криминальной группировке также пока неизвестно.

Ранее Трамп объявил, что подозреваемый в расправе над активистом Кирком был задержан. Американский лидер отметил, что стрелявший заслуживает казни.

Правые в США призвали к мести за убийство Кирка

Чарли Кирк был ранен 10 сентября во время выступления в Университете Юты. Его доставили в больницу в критическом состоянии, однако спасти активиста не удалось. Трамп намерен посетить его похороны.