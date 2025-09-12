Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве Кирка
Президент США Дональд Трамп в утреннем интервью на телеканале Fox News заявил о задержании подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.
Он также выразил уверенность в том, что виновный в убийстве Кирка «заслуживает смертной казни».
«Я надеюсь, что он её получит», — цитирует его РИА Новости.
Убийство Кирка произошло 10 сентября в Юте. Покушение попало на видео. Судя по кадрам, которые расходятся в сети, стрелявший попал выступающему в шею, когда тот отвечал на вопросы студентов.
Правые в США призвали к мести за убийство Кирка
Ранее сообщалось, что тело Кирка отвезут в его родной город на самолёте вице-президента Вэнса.