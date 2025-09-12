Раскрыто отношение американцев к поддержке Украины

Около 39 процентов американцев, принявших участие в опросе Fox News, выступили за усиление поддержки Украины. Еще 31 процент респондентов считает, что нынешних усилий США достаточно, а 29 процентов хотят сократить поддержку Киева.

Настроения американцев в целом остаются неизменными с июля, отмечает Fox News. При этом год назад 40 процентов американцев хотели снижения поддержки Украины, 34 процента считали поддержку достаточной, а 23 процента выступали за ее увеличение.

По данным Fox News, рост поддержки Украины произошел в основном за счет демократов (плюс 30 пунктов) и независимых избирателей (плюс 18 пунктов), тогда как взгляды республиканцев сместились в сторону того, что США делают все возможное (плюс 19 пунктов).

Ранее опрос Fox News показал, что 43 процента респондентов считают приемлемым уровень американской поддержки Израиля. Это на восемь пунктов больше, чем в прошлом году. При этом 35 процентов опрошенных американцев считают поддержку Израиля чрезмерной (плюс 14 пунктов), а 21 процент - недостаточной.