Украинский юморист пренебрежительно прокомментировал гибель сограждан, пытавшихся покинуть страну, чтобы избежать мобилизации в Вооруженные силы Украины.

Оскорбительные высказывания Кирилла Ганина в адрес мужчин, погибших при попытке пересечь украинскую границу через реку Тису, прозвучали в интервью YouTube-каналу «Маша Ефросинина», передает ТАСС.

Ганин назвал этих людей «идиотами», подчеркнув, что считает их действия глупым и осознанным выбором, достойным насмешки.

По его словам: «Типы, которые убегали с Украины через Тису... Это же идиотизм. Да, типы решили поплыть через реку, типы там утонули. Это их осознанный выбор. Я что, не буду из-за этого смеяться? Буду. Они же идиоты».

Сам Ганин не служит в армии, хотя по возрасту подпадает под обязательную мобилизацию. В ходе беседы он не стал раскрывать причины, по которым избежал службы в Вооруженных силах Украины.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, неоднократно продлевавшаяся. В мае 2024 года были приняты новые, более жесткие правила, которые лишили многих военнообязанных права на отсрочку или бронь. Усиление контроля привело к росту коррупции и увеличению числа попыток нелегально покинуть территорию Украины через границу, часто с риском для жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, численность личного состава ВСУ сокращается, при этом принудительно мобилизованные бойцы не отличаются высоким качеством, а добровольцев среди граждан нет.

Украинские власти приняли решение об оперативном финансировании экстренной мобилизации и выделили значительные средства на мероприятия по комплектованию армии. В Молдавии правоохранительные органы задержали руководителя участка пограничной полиции по подозрению в хищении и перевозке на Украину граждан, уклоняющихся от мобилизации.