Оценены перспективы наступления монархии в США

Американская политическая система и традиции хорошо защищают институты власти от любых форм единоличного правления, и сценарий установления в США монархии является абсолютно нереалистичным. Об этом заявил News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт напомнил, что первая леди США Мелании Трамп ранее поставила свою подпись под законопроектом о запрете публикации обнаженных фото без согласия. Однако ее все же больше интересует семья, а не политика.

«Что касается возможности монархии в США, это все, конечно, абсолютно нереалистично, этого ждать не стоит. Мелания Трамп меньше уделяет внимания политике, чем это было на первом сроке [ее мужа президента США Дональда Трампа]. Ее основная миссия, как она ее видит, касается сына Берона», - пояснил политолог-американист.

При этом Малек Дудаков отметил, что первые леди всегда играли важную роль в политике США, советуя что-то своим мужьям. Также принятие тех или иных законопроектов могли лоббировать через жен президентов.

Ранее основатель ЛДПР Владимир Жириновский, который сделал множество «пророческих» заявлений, предупредил, что Дональд Трамп может стать последним американским президентом из-за распада США. Жириновский считал, что США исчезнут, так как страна не выдержит кризисов.