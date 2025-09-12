Орбан объяснил появление беспилотников в Польше

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что появление беспилотников в Польше стало примером «опасных обстоятельств, в которых регион живет каждый день». Об этом сообщает Hír TV со ссылкой на эфир радио Kossuth.

Орбан подчеркнул, что Венгрия не участвует в украинском конфликте, а поляки втянуты в него «по уши». Венгрия держится в стороне, это не ее конфликт, но она соседствует с Украиной, что означает «перманентную угрозу», сказал политик.

Орбан добавил, что поляки - друзья Венгрии и, независимо от «нынешних политических распрей», ее исторические союзники, близкие ей по духу. Он заявил, что Венгрия должна «немедленно и одной из первых» давать четкий ответ на все, что угрожает Польше, поэтому Будапешт осудил инцидент с беспилотниками.

В то же время премьер подчеркнул, что Венгрию уже дважды втягивали в войны, последствия которых были ужасны для страны. По его словам, венгры не хотели участвовать ни в одной из этих войн, но «политики вроде фон дер Ляйен втянули их эти в войны за шиворот».

Ранее Орбан заявил, что под руководством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ЕС «катится в пропасть». По его мнению было бы лучше, если бы она «собрала вещи, тихо уехала домой и оставила Брюссель тем, кто способен заниматься политикой лучше».