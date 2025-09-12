СБУ планировала организовать диверсионную операцию в России

Задержанные в Грузии украинцы, которые попытались провезти взрывчатку в страну, рассказали, что конечным пунктом должна была стать Российская Федерация.

Об этом сообщает «Первый канал грузинского телевидения» со ссылкой на брифинг Службы безопасности Грузии.

«(...) задержанный в своих показаниях указывает конечной целью доставки взрывчатого вещества Российскую Федерацию», — прокомментировал сотрудник грузинского ведомства.

По словам украинца, в России планировалась организация операции «Паутина-2».

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Такая операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) получила название «Паутина».