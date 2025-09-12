Орбан раскритиковал политику фон дер Ляйен

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Россия одерживает победу в украинском конфликте, а Европа проигрывает. Об этом сообщает Magyar Nemzet со ссылкой на эфир радио Kossuth.

Также Орбан рассказал, что под руководством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ЕС «катится в пропасть». По его мнению было бы лучше, если бы она «собрала вещи, тихо уехала домой и оставила Брюссель тем, кто способен заниматься политикой лучше». Он призвал пересмотреть все важные для Евросоюза вопросы.

«Зелёный переход необходимо пересмотреть, поскольку высокие цены на энергию отчасти обусловлены именно им, а это смертельно опасно для европейской экономики. Необходимо пересмотреть политику в отношении Украины, санкции, торговую политику», - заявил Орбан.

Он добавил, что фон дер Ляйен заключила с США невыгодную для Евросоюза сделку. Также венгерский премьер призвал пересмотреть миграционную политику фон дер Ляйен.

Призыв фон дер Ляйен ужесточить меры против Израиля вызвал раскол среди политиков Германии

Орбан подчеркнул, что живущие в безопасной Западной Европе немцы пытаются втянуть в украинский конфликт жителей Центральной Европы, включая венгров. Он отметил, что это неприемлемо.

Ранее Орбан заявил, что переговоры России и США, не касающиеся Украины, быстро продвигаются. По словам политика, пока все в Европе наблюдают за украинским кризисом, «большие парни» обсуждают не только Украину, но и «реинтеграцию России в систему».