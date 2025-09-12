Орбан раскритиковал политику фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен своим политическим курсом ведет Евросоюз в пропасть и должна передать свой пост кому-то более компетентному.

Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Все важные вопросы должны быть пересмотрены, поскольку ЕС под руководством Урсулы фон дер Ляйен катится в пропасть. <...> Пора ей паковать чемоданы и оставить Брюссель тем, кто может проводить более эффективную политику", - привел слова Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в X.

Призыв фон дер Ляйен ужесточить меры против Израиля вызвал раскол среди политиков Германии

Ранее Орбан заявил, что 10 сентября правоконсервативная фракция "Патриоты Европы" инициировала вотум недоверия в отношении фон дер Ляйен. До этого издание Politico сообщило, что фракции с разных концов политического спектра готовят второе голосование в Европарламенте о вынесении вотума недоверия главе ЕК. По данным газеты, оно может пройти в октябре. Первая попытка, состоявшаяся в июле, закончились неудачно.