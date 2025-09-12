Украинские матрешки возмутили вице-мэра Риги

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс возмутился тем, что на столичном Центральном рынке продаются матрешки, которые «не являются символом города и страны». Об этом пишет Sputnik Латвия.

По данным издания, вице-мэр Риги посетил Овощной павильон на Центральном рынке, в реконструкцию которого было вложено более 1,3 млн евро. При этом его комментарий в соцсетях появился после того, как в Интернете были распространены фотографии павильона после реконструкции, которые привели пользователей в ужас. Павильон сравнивали с тюрьмой из-за унылых рядов зарешеченных металлических коробок и кривых бетонных полов и требовали вернуть потраченные на реконструкцию деньги.

Однако вице-мэр Риги обратил внимание только на матрешек, которых продавали в павильоне.

«Рижский Центральный рынок – излюбленное место туристов, продаваемые сувениры должны отражать идентичность Риги и Латвии, здесь не может быть места матрешкам, которые не являются символом Латвии или Риги», - написал он.

Однако далее история приобрела неожиданный поворот. Администрация Центрального рынка Риги заявила, что «продавцы сувениров - украинские граждане, а деревянные куклы сделаны на Украине».

После чего, по данным властей, с продавцами «была достигнута договоренность о том, что на продукции будут размещены надпись «Сделано на Украине» и украинский флаг».

Ранее Латвия потребовала от 841 россиянина покинуть страну до 13 октября. Как сообщили латвийские СМИ, решение касается граждан РФ, которые не подтвердили владение латышским языком на уровне А2.