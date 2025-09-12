Американская консервативная колумнистка Энн Коултер заявила, что Украина - «исторически часть России», и даже название страны представляет собой «русское слово». Комментарий Коултер опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В новом интервью Коултер выразила уверенность, что России нужна «вся Украина». Она отметила, что не поддерживает боевые действия, но принимает во внимание историю.

NYT: Путин послал чёткий сигнал Западу об Украине

«Откуда произошло слово «Украина»? Это русское слово, что-то вроде «у края» или что-то похожее. Русское», - подчеркнула колумнистка.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украина «может стать Россией когда-нибудь, а может не стать». По мнению Трампа, будущее страны будет зависеть от сделки, которую могут заключить украинцы.