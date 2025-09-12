Стало известно, где живет самая старая жительница Земли

Кокандский межрайонный суд Узбекистана установил факт рождения жительницы Ферганской области Хувайдо Умаровой 1 января 1895 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции республики.

Формально это делает ее старейшей из живущих людей в мире.

«Впервые в истории Узбекистана зафиксирован факт рождения 130-летней бабушки», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что данное решение приняли в рамках выездного заседания в махалле Каракум Бувайдинского района по иску местного отдела юстиции. Суд удовлетворил ходатайство и официально зафиксировал дату рождения Умаровой.

В августе Этель Катерхэм из Великобритании, которую официально признали самой старой жительницей Земли, исполнилось 116 лет. Она родилась в графстве Хэмпшир 21 августа 1909 года. Женщина пережила своего супруга и двух дочерей.

Катерхэм в интервью СМИ делилась секретом долголетия. По ее мнению, до столь почтенного возраста ей удалось дожить благодаря позитивному настрою и привычке во всем соблюдать умеренность. Также Катерхэм призвала всех, кто хочет следовать ее примеру, не отказываться от новых возможностей и всегда говорить им «да».