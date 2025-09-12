Политолог, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером оценил заявление президента Армении Ваагна Хачатуряна об изменении отношений между его страной и Россией.

Ранее Хачатурян заявил, что Россия больше не воспринимает Армению как «младшего брата», между странами установились партнерские отношения. По его словам, в Ереване хотят, чтобы «российские коллеги учитывали самостоятельные решения армянских властей».

С одной стороны, заявление Ваагна Хачатуряна самоуспокоительное. Называя Россию своим партером, армянские власти хотели бы сохранить тенденцию, связанную с движением в Евросоюз. Эта задача у них сохраняется. Вместе с тем с нашей стороны было четкое заявление [вице-премьера РФ Алексея] Оверчука о том, что если Армения так или иначе присоединится к Евросоюзу, то это приведет к пересмотру экономических отношений Еревана с Москвой. Это будет означать, что армянский экспорт в Россию начнут воспринимать в других категориях, то есть у него будет другое таможенное обложение. Соответственно, он будет менее конкурентоспособным на российском рынке и менее выгодным для армянских экспортеров. Так что власти Армении должны были задуматься о том, что им выгоднее – будущий рынок Евросоюза или сохранение традиционных отношений с Россией. С другой стороны, если заявление армянского президента связано с попыткой перевести наши отношения в такую плоскость, где стороны были бы партерами, но не состояли вместе в каком-то союзе, то, думаю, оно вряд ли будет воспринято нами серьезно. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

На сегодняшний день Армения является членом ряда региональных организаций, в которых также участвует Россия, отметил эксперт.

«Главным образом это экономические союзы, такие как ЕАЭС, где участники придерживаются определенных правил. В связи с этим ЕАЭС и ЕС не могут действовать параллельно. Так что если в заявлении Хачатуряна есть определенная игра и попытка представить наши отношения как простое партнерство, то, думаю, здесь армянские власти ошибаются… Слова о «партнерских отношениях» требуют уточнения, ведь в Армении не продолжают действовать благоприятные условия для российского бизнеса», - сказал Оленченко.

В последнее время отношения Еревана с Москвой не всегда носят доброжелательный характер, подчеркнул специалист.

«Зачастую они носят характер болезненных рефлексий. И на этом фоне заявление армянского президента не совпадает с реальностью. В связи с этим, полагаю, оно может быть адресовано не столько России, сколько внутренней аудитории Армении. Своими словами Хачатурян мог попытаться успокоить те круги армянского общества, которые не понимают дистанцирования Еревана от Москвы. И тут речь идет о заметной части населения Армении, которая все еще ориентируется на продолжение исторических и взаимовыгодных связей с Россией», - сказал политолог.

Спикер парламента Армении Ален Симонян ранее заявил, что страна не рассматривает возможность вывода со своей территории российской военной базы.