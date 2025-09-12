Убийца Кирка, связь посла Британии с Эпштейном: о чем пишут зарубежные СМИ

РИА Новости собрало главные новости, освещаемые зарубежными СМИ. Они касаются приговора экс-президента Жаира Болсонару, поиска убийцы праворадикального активиста и исполнительного директора Turning Point USA Чарли Кирка и увольнения посла Великобритании в США Питера Мандельсона.

Приговор Болсонару

Напомним, что экс-президента Жаира Болсонару приговорили к 27 годам и трем месяцам тюрьмы по делу о попытке госпереворота. Как пишет New York Times, процесс стал первым в Бразилии судебным преследованием организаторов переворота, несмотря на более чем десяток попыток или успешных путчей с момента свержения монархии в 1889 году.

Wall Street Journal отмечает, что Болсонару может выйти на свободу досрочно из-за хронических проблем со здоровьем, вызванных ножевым ранением, полученным в 2018 году во время предвыборной гонки. Этот инцидент едва не стоил ему жизни.

Поиск убийцы Кирка

Напомним, что 10 сентября, на Кирка было совершено покушение во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Он получил огнестрельное ранение в шею и был доставлен в больницу в критическом состоянии. В результате Кирк скончался. Арест подозреваемых начал производится сразу после выстрела, однако настоящего преступника задержать пока не удалось.

Убийство консервативного активиста потрясло всю Америку. Западная пресса продолжает следить за поисками подозреваемого. Washington Post пишет, что операция по розыску преступника не имеет аналогов в округе с населением около 750 тысяч человек — втором по численности в штате.

New York Times подчеркивает, что обыски вызвали беспокойство среди местных жителей. Горожане рассказывают о большом количестве полицейских, осматривавших окрестности, а также о вертолетах и беспилотниках.

Увольнение посла Британии в США

Зарубежные СМИ также распространили информацию об отставке посла Великобритании в США Питера Мандельсона в связи с его связями с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняют в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Издание Guardian пишет, что премьер-министр Стармер оказался в затруднительном положении после того, как британское правительство было шокировано откровениями о Мандельсоне. На прошлой неделе он уже столкнулся с проблемой отставки своего заместителя, что добавило ему дополнительных сложностей.

Politico указывает на то, что назначение Мандельсона на должность посла Великобритании в Вашингтоне при Трампе изначально выглядело как крайне рискованный шаг. Однако никто не мог предположить, что события развернутся именно таким образом.