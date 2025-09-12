«Вчера согрешил, съел»: Лукашенко признался в «страшной» любви к картошке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 12 сентября, во время общения с жителями Минска рассказал о сильной любви к картофелю.

Глава государства получил в подарок от местной художницы картину и поинтересовался у артистки, любит ли она этот овощ.

— Хотел сказать картину (подарю — прим. «ВМ»). Но я не умею писать картины. Подумаю, что тебе подарить. Как своим коллегам — картошку... Я (картошку — прим. «ВМ») страшно люблю. Вчера согрешил, съел, — передает слова Лукашенко «БелТА».

Президент в тот же день сообщил, что в Белоруссии в этом году собрали очень хороший урожай картофеля. Он заверил, что граждане будут обеспечены этим овощем в полном объеме.

Президент России Владимир Путин поинтересовался у заместителя главы своей администрации Максима Орешкина, почему в Белоруссии закончился картофель.

Он также обсудил с Лукашенко нехватку этого овоща. Российский лидер отметил, что, по словам белорусского президента, «все продали в Россию».

Позже глава республики заявил, что Белоруссия должна вырастить столько картофеля, чтобы хватило и самой стране, и России.