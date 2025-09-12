«Вчера согрешил, съел»: Лукашенко признался в «страшной» любви к картошке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 12 сентября, во время общения с жителями Минска рассказал о сильной любви к картофелю.
Глава государства получил в подарок от местной художницы картину и поинтересовался у артистки, любит ли она этот овощ.
Президент в тот же день сообщил, что в Белоруссии в этом году собрали очень хороший урожай картофеля. Он заверил, что граждане будут обеспечены этим овощем в полном объеме.
Президент России Владимир Путин поинтересовался у заместителя главы своей администрации Максима Орешкина, почему в Белоруссии закончился картофель.
Он также обсудил с Лукашенко нехватку этого овоща. Российский лидер отметил, что, по словам белорусского президента, «все продали в Россию».
Позже глава республики заявил, что Белоруссия должна вырастить столько картофеля, чтобы хватило и самой стране, и России.