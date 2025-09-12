Украинцы массово бегут в Польшу

Решение Киева разрешить выезд из страны молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет привело к тому, что количество въездов из Украины в Польшу увеличилось в 10 раз. Об этом со ссылкой на данные пограничной службы пишет газета Rzeczpospolita.

Молодым украинцам разрешили выезд за границу, несмотря на военное положение, с 26 августа. В тот же день в соцсетях появились кадры того, как тысячи молодых мужчин стоят в очередях у пунктов пропуска на границе с Польшей — на КПП Шегини, Краковец, Рава-Русская, Ягодин. Также загруженность пунктов пропуска отмечалась и на границе с Венгрией и Молдавией.

По информации издания, за первую неделю действия разрешения на выезд с территории Украины в Польшу въехали 10 600 человек.

В Польше выступили с критикой в адрес Украины

При этом за неделю до изменений (с 21 по 27 августа) на пограничных переходах в Подкарпатском воеводстве было оформлено около 500 украинских мужчин в возрасте 18-22 лет, пояснил газете лейтенант Петра Закелажа из Бещадского пограничного отряда.

«С 28 августа по 3 сентября через те же пункты пропуска на границе с Украиной прибыли 6100 граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет. Это означает увеличение более чем в 12 раз», — говорится в статье.

Аналогичная ситуация наблюдается на участке польско-украинской границы в Люблинском воеводстве, где количество въезжающих в Польшу молодых украинцев выросло с 461 до 4605 человек.

«В общей сложности в обоих воеводствах количество мужчин в возрасте 18-22 лет, въезжающих в Польшу, увеличилось в десять раз», — резюмировала газета.

Ранее комбат батальона Вооруженных сил Украины «Днепр-1» Юрий Береза призвал снизить мобилизационный возраст до 18 лет и начать призыв девушек. По его мнению, молодых призывников следует использовать на тыловых должностях, постепенно вовлекать в военную систему.