Постсоветская страна испугалась засилья пакистанцев

Lenta.ru

В Киргизии потребовали остановить выдачу паспортов пакистанцам. Там побоявшись их засилья и превращения постсоветской республики во второй Пакистан. Слова депутата фракции «Новый Кыргызстан» Илхомжана Каримова во время сессии парламента приводит Kzmedianews.

© РИА Новости

Парламентарий подчеркнул, что восемь тысяч пакистанцев на территории Киргизии получили гражданство. Этот факт обеспокоил депутата Каримова. По его словам, массовая выдача паспортов несет угрозу.

«Так мы превратимся в Пакистан», — подытожил депутат.

