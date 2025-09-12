Постсоветская страна испугалась засилья пакистанцев

В Киргизии потребовали остановить выдачу паспортов пакистанцам. Там побоявшись их засилья и превращения постсоветской республики во второй Пакистан. Слова депутата фракции «Новый Кыргызстан» Илхомжана Каримова во время сессии парламента приводит Kzmedianews.

Парламентарий подчеркнул, что восемь тысяч пакистанцев на территории Киргизии получили гражданство. Этот факт обеспокоил депутата Каримова. По его словам, массовая выдача паспортов несет угрозу.

«Так мы превратимся в Пакистан», — подытожил депутат.

Ранее в Киргизии приняли закон о наказании за хранение, производство и распространение порно. Указ об этом подписал президент республики Садыр Жапаров.