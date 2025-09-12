Принц Гарри сделал заявление во время визита в Киев

Принц Гарри во время визита в Киев заявил, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь в восстановлении тысячам раненных украинских военнослужащих. Об этом сообщает The Guardian.

© Stephen Lock/Zuma/TACC

Напомним, что Гарри прибыл в Киев с визитом 12 сентября. Вместе с ним приехала команда его фонда Invictus Games, с которой младший сын британского короля расскажет о новых инициативах по реабилитации военных во всех регионах Украины.

«Мы не можем остановить войну, но можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления», — заявил принц в беседе с журналистами в поезде.

В Совфеде оценили визит принца Гарри в Киев

Напомним, что Гарри также встретится с премьер-министром Юлией Свириденко. Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров отмечал, что практического смысла в поездке нет — это лишь пиар-акция.