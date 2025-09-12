Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Новая доктрина Мерца»

Канцлер Германии не президент США. Но, будучи крупнейшей страной ЕС, одним из важнейших членов НАТО и мировым торговым гигантом, Германия напрямую затронута всеми глобальными кризисами, пишет «ИноСМИ» со ссылкой на Der Spiegel. Не только естественно, но и необходимо, чтобы канцлер Фридрих Мерц уделял значительную часть своего времени и внимания внешнеполитическим событиям. В своей речи перед дипломатами в прошлый понедельник канцлер сформулировал своего рода «доктрину Мерца». Он заявил, что больше нельзя говорить о внутренней и внешней политике как о двух четко разделенных сферах. Мерц напомнил, что немцы «живут не на острове».

Внешняя политика - это внутренняя политика: если Дональд Трамп введет пошлины против европейцев, под угрозой окажется немецкая промышленность и экспортно-ориентированная модель процветания. Если у России будет конфликт с восточными соседями Германии, это не только повлияет на поставки энергоносителей, но и может привести к военному столкновению с участием Германии. Если между Израилем и его арабскими соседями не будет мира, это может иметь серьезные последствия для торговых путей, потоков беженцев и мировых цен на энергоносители. Но реальных, долгосрочных решений со стороны Мерца пока не видно, подчеркивается в статье. Попытки канцлера смягчить израильское правительство практически не принесли результатов. Остается вопрос, достаточно ли Мерц подтвердил вес Германии во внешней политике. Не слишком ли робко он действует по отношению к Трампу или России?

На Украине призвали к производству 350 тысяч дронов в месяц

Командир элитного подразделения беспилотников ВСУ рассказал немецкой газете Die Welt, что Украина должна производить 350 тысяч дронов в месяц, чтобы «достичь паритета» с Россией. В статье подчеркивается, что Кремль сейчас «празднует новые рекорды» производства и эффективности дронов большой дальности.

Также российская армия обладает явным оперативным преимуществом в использовании оптоволоконных дронов на передовой. При этом резко растет не только количество дешевых дронов на передовой, но и дальность их действия. Россия теперь оказывает давление на украинскую логистику в нескольких десятках километров от линии соприкосновения. Кроме того, ВС РФ интегрируют искусственный интеллект в системы беспилотников, в частности, для автоматического распознавания целей и управления ими. Украинские командиры и разработчики заявили Die Welt, что они рискуют отстать в этой стремительной гонке ИИ.

«Демонстрация силы: Британский флот ответил на учения Третьей мировой»

Британский флот возглавил «удивительный» морской конвой, чтобы продемонстрировать силу в ответ на российско-белорусские учения «Запад 2025», пишет британский таблоид The Sun. Конвой, получивший название Operation Highmast, также включает корабли из Южной Кореи, Японии, Канады, Норвегии, США и Австралии. Конвой отправляется в восьмимесячную миссию в Индо-Тихоокеанский регион.

В составе группы насчитывается около 4500 человек личного состава, включая 2500 моряков и морских пехотинцев Королевского флота. Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал модернизировать вооруженные силы страны после появления в воздушном пространстве беспилотников в начале этой недели, подчеркивает The Sun. Выступая перед военнослужащими на авиабазе, Туск заявил, что в следующем году Польша должна получить первые истребители F-35 из США. В министерстве обороны страны дали понять, что наращивание военной мощи является «предупреждением Кремлю».

«Угроза нового долгового кризиса нависла над Европой»

Многие опасаются финансового кризиса, подобного тому, что случился в 2010 году, когда Евросоюзу пришлось спасать Грецию, пишет WirtschaftsWoche Heute. Сначала это была Греция, но вскоре кризис затронул и другие страны: Ирландию, Португалию и Испанию. Правительствам левых, либеральных и консервативных партий пришлось представить концепции того, как они намерены контролировать свои расходы, сокращать дефицит и обслуживать долги. Особую помощь оказал один институт: Европейский центральный банк с его подходом «помочь любой ценой». Сегодня политики предупреждают о новом долговом кризисе, имея в виду Францию. Кризис теперь бушует не на южной периферии Европы, а в ее сердце, в Париже.

Пока кризис не заражает другие страны - он, прежде всего, французский: это классический, хотя и глубокий, бюджетный кризис, который за короткий срок привел к падению очередного правительства и вверг всю страну в пучину катастрофы. Однако особенно тревожны различия с кризисом Греции (Франция в любом случае слишком велика и должна спасти себя сама). Уровень задолженности гораздо выше, как и дефицит, и, что самое главное, он хронически слишком высок. Коэффициент долга Франции вырос с 80 процентов до примерно 116 процентов ВВП с 2010 года, а бюджетный дефицит долгое время составлял пять-шесть процентов. Основная проблема заключается в отсутствии жизнеспособных планов по сокращению дефицита, что можно наблюдать во многих странах, включая США и Британию. Урок тот же, что и 15 лет назад: альтернативы мучительному пути консолидации нет. Популисты тоже это поймут, если когда-нибудь возьмут на себя ответственность, подчеркивает WirtschaftsWoche Heute.

«Дилемма США, НАТО и России в Арктике»

Продолжающееся противостояние великих держав в Арктике наводит на мысль о растущей нестабильности в регионе, пишет Responsible Statecraft. Военные корабли и самолеты США/НАТО и России все чаще приближаются к арктическим территориям друг друга. Этот всплеск военной активности несет риск «дилеммы безопасности»: одно государство или группа государств, наращивая свое присутствие, создают угрозу безопасности других игроков, побуждая их реагировать аналогичным образом. Самый свежий пример - недавнее совместное патрулирование морской границы России в Баренцевом море силами США и Норвегии. Операция 29 августа стала третьим за пять лет входом ВМС США в Баренцево море. В 2020 году корабли США вошли в этот регион впервые с 1980-х годов.

Этот район имеет для России военное значение, поскольку здесь расположено несколько российских стратегических авиабаз, а также штаб Северного флота. Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию и его заявления, что корабли России и Китая находятся «повсюду» возле этого острова, показывают, что США рассматривают Арктику как стратегический приоритет. Эта опасная спираль говорит о необходимости сдержанности и дипломатических решений. Они включают «меры по укреплению доверия» и диалог между военными. По мнению автора статьи, одной из мер по повышению прозрачности может стать предоставление полных данных автоматической идентификационной системы (AIS) во время военных учений в регионе. Еще одна возможная мера - создание военного кодекса поведения для Арктики, определяющего допустимую и неприемлемую военную деятельность в регионе.