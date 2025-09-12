«Обокрали всю страну»: в Молдавии выступили с жесткой критикой власти

Партия «Действие и солидарность» пришла к власти в Молдавии, обворовала граждан, а теперь применяет против оппозиции методы, напоминающие средневековые, заявила депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер в Telegram-канале.

В Молдавии усиливаются репрессивные меры против оппозиции. Помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против нескольких оппозиционных политиков. В аэропорту Кишинева задержания происходят из-за поездок депутатов в Россию. Кишинев также стремится ограничить протесты, запрещая их за 30 дней до и после выборов. Для отказа в регистрации кандидатов без объяснения причин, правящая партия предлагает расширить полномочия службы информации и безопасности под предлогом борьбы с избирательной коррупцией.

«Партия "Действие и солидарность" проигрывает. Вы просто... обокрали всю страну и захотели захватить полностью в ней власть. Что и сделали. И вы боретесь с оппозицией какими-то средневековыми методами», — написала Таубер.

По словам депутата, власть могла бы завоевать доверие граждан иными способами, не прибегая к подавлению оппозиции.

Она обратилась к партии, отметив, что у нее есть все возможности для строительства и развития, административный ресурс и огромная поддержка со стороны европейских стран.