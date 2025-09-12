Лукашенко объявил о решении проблемы с картошкой в Белоруссии

В Белоруссии в этом году собрали очень хороший урожай картофеля. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

По словам главы государства, граждане будут обеспечены этим овощем в полном объеме. Он также отметил, что в нынешнем сезоне собрали около девяти миллионов тонн зерна. Президент добавил, что урожай кукурузы в то же время все еще продолжают собирать.

— Это очень много. Редко какая страна собирает на душу населения столько хлебов. Это значит будем с хлебом, — передает слова Лукашенко «БелТА».

Президент России Владимир Путин поинтересовался у заместителя главы своей администрации Максима Орешкина, почему в Белоруссии закончился картофель. Он также обсудил с Лукашенко нехватку этого овоща. Российский лидер отметил, что, по словам белорусского президента, «все продали в Россию».

Позже глава республики заявил, что Белоруссия должна вырастить столько картофеля, чтобы хватило и самой стране, и России. Кроме того, белорусское правительство приняло решение об отмене ограничения на импорт картофеля, лука, капусты и яблок из недружественных стран, в том числе государств — членов Европейского союза.