Еще одна страна захотела закрыть границу с Белоруссией

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Латвии Рихард Козловскис сообщил о возможном закрытии границы с Белоруссией. Его слова приводит издание BB.

По его словам, Рига готова закрыть единственный погранпункт с Белоруссией. Остальные три закрыли несколько лет назад.

Козловскис отметил, что закрытие границ должно быть скоординированным и единым действием как в Латвии, так и в Литве и Польше. Он сообщил, что находится на постоянном контакте с министрами внутренних дел Балтии по этому вопросу.

С 11 сентября Польша полностью закрыла границу с Белоруссией. Об этом объявил премьер-министр страны Дональд Туск.