В МИД Финляндии решили вызвать российского посла

МИД Финляндии вызовет посла России из-за инцидента с беспилотниками в Польше.

Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle, ее цитирует РИА Новости.

«Министерство иностранных дел Финляндии вызовет посла России», — говорится в сообщении финского внешнеполитического ведомства.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны. Кроме того, в стране из-за «незапланированной военной активности» закрыли два аэропорта и привели в готовность системы противовоздушной обороны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.