На Западе указали на подозрительное совпадение перед инцидентом с дронами в Польше

Польская журналистка Александра Федорска указала на подозрительное совпадение перед инцидентом с дронами, нарушившими воздушное пространство Польши.

В соцсети X она обратила внимание, что Европейский союз заранее выделил Польше деньги для защиты от дронов.

«Дроны над Польшей. 1) Европейская комиссия открывает Польше дорогу к кредиту в размере 43,7 миллиарда евро по программе SAFE. 2) Беспилотники залетают в Польшу и "угрожают" ей», — написала западная журналистка.

Затем, по ее словам, немецкая военная промышленность заявила, что для Польши есть оборудование, которое поможет защититься от дронов. А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Варшаву создать «эффективную стену против дронов», напомнила Федорска.

Глава МИД Польши поспорил с мнением Трампа об инциденте с дронами

В ночь на 10 сентября дроны пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что всего было обнаружено 19 беспилотников. В Варшаве обвинили в случившемся Москву. Комментируя инцидент, Минобороны России заявило, что поражение объектов на польской территории не планировалось, а найденные беспилотники физически не могли пролететь такое расстояние.