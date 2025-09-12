«Все-таки крайний сценарий»: Европа загнала себя в ловушку

Европа загнала себя в ловушку, нагнетая панику вокруг гипотетической угрозы России. Как сообщает «Царьград», директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов отметил, что настрой Европы очевиден и учитывать эту риторику необходимо.

Европейские политики все больше накаляют милитаризацию, уже откровенно говорят о сроках на «подготовку к войне с Россией» — называя то 2027-й, то 2029-й год. Генсек НАТО Марк Рютте обостряет ситуацию, заявляя, что если члены альянса не поднимут военные расходы, то им лучше «начать учить русский язык».

«Напоминает не лучшие страницы истории. Кстати, Кристофер Кларк (австралийский историк — прим. ред.) в своем бестселлере, которому уже больше десяти лет, очень подробно изложил, что получается, когда на самом деле никому не кажется, что что-то страшное случится, а потом вдруг оно случается и — ой, а что ж теперь, мол, делать? Это такой сценарий, который исключать нельзя, но это все-таки крайний сценарий», — прокомментировал ситуацию Лукьянов.

Эксперт отметил, что за заявлениями в действительности кроется растерянность Европы, которая не понимает, что делать в резко изменившейся мировой ситуации: либеральный мировой порядок, который на некоторое время состоялся после Холодной войны, закончился.