Владимир Зеленский и власти Германии пытаются использовать инцидент с залетевшими на территорию Польши дронами, чтобы втянуть Варшаву в вооруженный конфликт с Москвой.

Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Польшу объявляют "униженной" и дают "ценный совет", в стиле "я бы уже пять минут дрался". <...> Польшу в войну начал толкать не только Киев, но и Берлин", - написал Медведчук в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Он напомнил, что из Киева и Берлина стали слышны провокационные комментарии, в то время как "польское руководство явно не знало, куда себя отнести - к смелым или к мудрым, поэтому их заявления были противоречивы".

"Белорусы и поляки обнаружили утерявшие управление беспилотники, обменялись информацией и стали их сбивать, к чему присоединились голландцы, а воинственные немцы сидели в кустах и ждали, чем это все закончится. Такова цена германской воинственности на практике. При этом НАТО также ограничилась легкой, ни к чему не обязывающей истерикой", - отметил политик.

Медведчук обратил внимание, что в ЕС использовали инцидент, чтобы вновь заговорить об увеличении расходов на оборону и поддержку Киева, причем сделать это хотят за счет доходов от замороженных российских активов. По его словам, политика основных стран Европы, особенно руководства Евросоюза, заключается в том, чтобы отсидеться за чужой спиной и заработать на этом деньги.

"Работает принцип домино: Украина хочет затащить в войну Европу, а Европа всеми силами пытается затащить в войну США. И эта безумная система толкает мир к третьей мировой войне. И за всем этим стоит преступное желание политиков-маньяков заработать на чужой крови", - резюмировал Медведчук.

Инцидент с БПЛА в Польше

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, ночью было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства. По его утверждению, все беспилотники летели с территории Белоруссии. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ ночью с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове, "объекты для поражения на территории Польши не планировались". Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО РФ заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".

Между тем аналитики украинского издания "Страна" отмечали, что европейские партнеры Киева и американские "ястребы" пытаются за счет раздувания инцидента с БПЛА обнулить итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и "вернуть Трампа на путь войны с РФ".