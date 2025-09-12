«Никаких комментариев»: Трамп послал сигнал Европе

Президент США Дональд Трамп послал сигнал Европе, однако необычным способом — из Минска. Как сообщает РИА Новости, новость о потеплении отношений между Соединенными Штатами и Белоруссией показала, что Вашингтон выбирает подход дипломатии, а не провокаций и угроз.

США объявили о намерении вернуть в Белоруссию свое посольство, а также частично отменить ограничения в отношении авиакомпании «Белавия». Об этом заявил представитель американского лидера Джон Коул на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко. Хотя в самой компании отреагировали на это сдержано.

«Никаких комментариев мы не можем дать, пока не увидим официальных документов. Мы даже не знаем, что там написано. Санкций много, и чего это касается, сложно сказать. Мы оценим это и после этого будем принимать решения», — сказал первый заместитель генерального директора авиакомпании Глеб Пархамович.

Осторожность обоснована, ведь если верить специальному агентству Минфина США OFAC, отвечающему в том числе и за санкции, генеральная лицензия на операции с авиакомпанией содержит большое количество исключений. Сохраняется запрет на разблокирование любого имущества, операции с «Белавиа» и компаниями, в которых она владеет 50% акций и более.

Однако отдельные аналитики поспешили сделать вывод, что таким образом Вашингтон пытается переманить Минск на свою сторону. Всерьез такие комментарии воспринимать сложно, ведь Лукашенко за годы своего президентства сохранил верность союзу с Россией, а столкнуть с этого пути его не смогли и более дорогие презенты. Кроме того, события 2020 года показали, что Запад ждет, пока белорусский лидер споткнется.

Стало известно об изменении позиции Трампа в отношении России

Yаивно не замечать, что оттепель началась едва ли не синхронно с налаживанием мостов между Вашингтоном и Москвой. Таким образом, президент США Дональд Трамп пытается вывести из «комы» отношения и с РФ, и с Белоруссией. Кроме того, он посылает сигнал Европе, ведь пока Польша посылает к белорусской границе войска, он шлет в Минск своего представителя.

Можно возразить, что решение было принято заранее, однако не следует считать, что Трамп купился бы на провокацию с беспилотниками, которые летели без взрывчатки и поражающих элементов. Американский президент дает понять европейским партнерам, что те не просто идут с ним не в ногу — они мчатся в другую сторону.