Сенатор Грэм* захотел признать Россию «спонсором терроризма»

Группа американских законодателей, в том числе сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) призвала признать Российскую Федерацию и Белоруссию «спонсорами терроризма», пишет портал Axios.

«Попасть в этот список трудно. Что ж, скажу я вам, Россия заслужила право быть в этом списке», - поделился своей точкой зрения Грэм*.

Сенатор-республиканец заявил, что американские законодатели попросят лидеров обеих партий дать им возможность обсудить этот вопрос и проголосовать. При этом Грэм* отметил, что сенаторы хотят начать действовать прямо сейчас.

В публикации речь идет о том, что на данный момент в списке спонсоров терроризма согласно американскому законодательству значатся Куба, Иран, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) и Сирийская Арабская Республика (САР).

Инициатива подразумевает, что Российская Федерация и Белоруссия войдут в этот список, «если они не вернут более 19 тысяч детей, которые, по утверждениям Украины, были похищены во время конфликта».

Признание государством-спонсором терроризма влечет за собой жесткие санкции: запрет на экспорт в оборонной сфере, контроль за товарами двойного назначения, а также финансовые ограничительные меры. В Министерстве иностранных дел России заявили, что соответствующее решение станет «точкой невозврата» и может спровоцировать разрыв дипломатических отношений.

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.