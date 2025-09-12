Посол России во Франции будет вызван в Министерство иностранных дел после инцидента с падением беспилотного летательного аппарата на территории Польши, произошедшего 10 сентября, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио France Inter.

По его словам, министерство иностранных дел Франции вызвало российского посла Алексея Мешкова в связи с падением беспилотных летательных аппаратов на территории Польши, передает ТАСС.

Барро заявил в эфире радио France Inter: «Мы вызовем его сегодня утром». Он возложил ответственность за случившееся на Россию и отметил, что, по мнению Франции, подобные инциденты недопустимы вне зависимости от их характера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сбитые над страной беспилотники были российскими. Польские власти проинформировали генсека НАТО о факте уничтожения нескольких беспилотников на своей территории. Руководство НАТО отказалось признать этот инцидент нападением на Польшу.