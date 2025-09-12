Фон дер Ляйен вызвала критику в Германии

Консервативные партнеры канцлера ФРГ Фридриха Мерца отвергли предложения председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен об ужесточении позиции в отношении Израиля.

Об этом заявил лидер Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александр Хоффман, его слова приводит Politico.

«Германия не может позволить себе отвернуться от Израиля. Я надеюсь, что председатель Еврокомиссии пересмотрит свою позицию и откажется от своих заявлений», — подчеркнул политик.

10 сентября фон дер Ляйен во время ежегодного послания Европейскому парламенту (ЕП) о положении дел в Европейском союзе (ЕС) заявила о намерении ввести санкции в отношении экстремистских израильских министров и приостановить торговые меры в соглашении между ЕС и Израилем.

Также премьер-министр Испании Педро Санчес указал на двойные стандарты Европы в отношении конфликтов на Украине и в секторе Газа, которые могут подорвать авторитет ЕС на мировой арене.