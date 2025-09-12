Орбан высказался о ходе переговоров «больших парней»

Глава венгерского правительства Венгрии Виктор Орбан считает, что переговоры Москвы и Вашингтона продвигаются быстро и со значительным прогрессом, однако Украина - не главная их тема.

Он отметил, что вопрос разрешения конфликта на Украине – «это ключевой вопрос для нашей безопасности». "Большие парни", которые ведут переговоры, по мнению Орбана, «ведут их не только об этом». Венгерский премьер думает, что «они добиваются значительного прогресса», но «в прояснении других вопросов».

В эфире радио Kossuth он также выразил мнение, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине «прогресс движется медленно». Вместе с тем по всем остальным вопросам «закулисные переговоры идут хорошо».