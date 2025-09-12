Британский принц Гарри прибыл в Киев с неожиданным визитом. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что Гарри приехал на Украину после приглашения украинского правительства вместе с командой основанного им фонда Invictus Games («Игры непобежденных»). Он планирует обсудить инициативы по поддержке реабилитации раненных военнослужащих украинской армии.

Ожидается, что принц посетит музей и проведет встречу с ветеранами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, он встретится с украинским премьер-министром Юлией Свириденко.

Принц Гарри одной фразой описал состояние больного раком Карла III после встречи с ним

Напомним, что это не первый визит Гарри на Украину. В апреле этого года младший сын короля Карла III побывал в госпитале во Львовской области на западе Украины.