Стало известно об изменении позиции Трампа в отношении России

Европейские лидеры убедили президента США Дональда Трампа в том, что Россию якобы «нужно заставить» начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и ввести новые санкции против страны.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Трамп наконец-то на нашей стороне. Вопрос теперь в том, как совместить эти два подхода», — передает журнал слова одного из дипломатов Европейского союза (ЕС).

По словам другого дипломата, Европа ожидает «горячих дискуссий» с Вашингтоном о том, как «на самом деле нанести удар» по Москве. Отмечается, что для этого ЕС предстоит убедить «непредсказуемый» Белый дом договориться о том, как это сделать.

3 сентября президент России Владимир Путин заявил, что никогда не исключал встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он пригласил его в Москву и отметил, что встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена и вести к позитивным результатам. Однако Зеленский отказался от предложения.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на продолжение российско-украинских переговоров, главы делегаций находятся в прямом контакте.