Пока вы спали: Трамп о «чокнутых леваках» и последствия убийства Кирка для Зеленского

Трамп заявил о намерении разобраться с "чокнутыми леваками"

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с "чокнутыми леваками". Такое заявление он сделал на фоне убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка, пишет РИА Новости.

"Я очень обеспокоен за страну. У нас отличная страна", — сказал Трамп журналистам на лужайке Белого дома, отвечая на вопрос о том, боится ли он за свою безопасность.

Президент США также заявил о существовании "группы чокнутых леваков-радикалов" и пообещал решить эту проблему.

Польша полностью закрыла границу с Белоруссией

Польша в полночь с четверга на пятницу полностью закрыла границу с Белоруссией. Работу прекратили действующие один автомобильный и два железнодорожных пункта пропуска, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, объявляя о данном решении, обосновал его "интересами безопасности". Еще одной причиной он обозначил арест в Белоруссии подозреваемого в шпионаже гражданина Польши.

До сих пор не известно, на какой срок Польша закрывает свою границу с Белоруссией.

Отмечается, что после закрытия границы ее не успели пересечь около 1,5 тысяч автомобилей и десятки автобусов, оставшиеся на белорусской стороне. Как пишет РИА Новости, Госпогранкомитет Белоруссии в своем аккаунте в TikTok вел прямую трансляцию из пункта пропуска "Брест".

Украина выделила Rheinmetall землю для строительства завода для ВСУ

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев выделил немецкому концерну Rheinmetall земельный участок для строительства завода по производству вооружений для ВСУ. Он отметил, что проект совместного предприятия был одобрен во время встречи с руководителем Rheinmetall Армином Паппергером на выставке вооружений Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) 2025 в Лондоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию министра в его Telegram-канале.

"С момента последнего разговора мы завершили процедуры по запуску нового совместного производства. 9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по производству снарядов Rheinmetall для нужд сил обороны", - написал министр, правда, не уточнив, о каком регионе идет речь.

Шмыгаль добавил, что стороны также обсудили проекты по развитию ремонта и производства бронетехники.

В Раде рассказали о последствиях убийства Кирка для Зеленского

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что убийство известного американского консервативного активиста Чарли Кирка, известного своей антиукраинской позицией, может помочь президенту США Дональду Трампу и его команде увидеть кровавую сущность режима Владимира Зеленского, пишет РИА Новости со ссылкой на запись парламентария в Telegram-канале.

"Сегодня Дональд Трамп, его окружение и его команда должны ясно понять: режим Зеленского — это не просто внутренняя украинская проблема. <...> Пока этот режим существует, он будет угрожать не только Украине, но и самим США, убивая их граждан даже на их земле", — написал Дмитрук.

Депутат добавил, что "главное здесь то, что мы видим тот же почерк, что и при покушении на Дональда Трампа".

Япония ввела санкции против "Движения первых" и Тульского оружейного завода

Япония вводит санкции против 52 организаций и 10 физлиц из России, а также против трех организаций из Белоруссии. В список попали "Движение первых", Фонд Ахмата Кадырова, Тульский оружейный завод, особая экономическая зона "Алабуга" и международный детский центр "Артек", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз японского МИД.

Для организаций, которые попали в санкционный список, предусматривается ограничения по платежам и операциям с капиталом. Для их осуществления будет требоваться специальное разрешение МИД Японии.

Отмечается, что санкции введены в связи с ситуацией на Украине.

Как пишет РИА Новости, одновременно с этим Япония исключила из санкционных списков жену бизнесмена Бориса Ротенберга Карину Ротенберг, бывшего депутата Госдумы РФ Николая Борцова, подполковников 64-й отдельной мотострелковой бригады Андрея Ермишко и Алексея Большакова.