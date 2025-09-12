Миграционная ситуация в европейской стране привела к росту детской преступности

За последние два с половиной года количество детей и подростков, содержащихся в тюрьмах Швеции, увеличилось в пять раз, сообщили власти страны. Шведские чиновники потрясены стремительным омоложением преступности — среди несовершеннолетних правонарушителей особенно много совершивших убийства.

Старшее поколение оплакивает утрату той Швеции, которая еще недавно считалась одной из самых безопасных стран мира. В 2010 году государство входило в десятку наиболее спокойных стран планеты.

Мне, деревенскому мальчику, разрешали в семь лет самостоятельно гулять по Стокгольму, когда я навещал бабушку с дедушкой. Лишь советовали: если заблудишься, иди к башням церкви Хегалид — единственной в городе с двумя башнями, с грустью вспоминает шведский блогер.

В России заявили о планах ЕС избавиться от беженцев с Украины

Ситуация кардинально изменилась после массового приема мигрантов. На улицах появились этнические преступные группировки, устраивающие стрельбу и взрывы, активно вовлекая в преступную деятельность детей, которым обещают снисхождение при назначении наказания. В 2024 году четверть всех подозреваемых в преступлениях были младше 18 лет.

Полиция классифицирует малолетних преступников на несколько категорий. К категории D относят тех, кого целенаправленно вербуют через мессенджеры: сначала просят сообщать о передвижениях правоохранителей, затем дают задания по хранению оружия или наркотиков, после чего формально принимают в банду. Как объясняет начальник полиции Гетеборга Дэниэль Норландер, существует система вознаграждений.

Преступники завлекают детей продажей наркотиков или краденых телефонов. Иногда специально создают ситуации, где ребенок теряет товар, чтобы загнать его в долговую кабалу, отмечает офицер полиции Кристофер Пейре.

Родители боятся оставлять детей даже в группах продленного дня. Вербовка начинается с малых лет, постепенно поручения становятся все серьезнее. Чистокровный швед Эрик Карлссон получил восемь лет тюрьмы за убийство 34-летнего бармена из Азербайджана — 17-летний юноша, страдая от недостатка внимания, начал употреблять марихуану и признался дилеру в желании стать киллером. Ему поручили убить любого человека в районе контроля соперничающей группировки, просто похожего на лидера банды. Подросток испугался, но отказаться не смог.

Шведские власти пытаются бороться с ситуацией, но принимаемые меры выглядят недостаточными — например, запрет смартфонов в начальных школах даже на переменах.