Беспилотники, которые якобы нарушили воздушное пространство Польши, могли быть собраны из обломков российских дронов на Украине и запущены с целью антироссийской провокации. Об этом сообщили в антифашистском сопротивлении Херсона. Украина за три года боевых действий накопила достаточно сбитых российских дронов для подобных операций.

«За три года боевых действий Киев мог накопить достаточное количество вполне работоспособных „Гераней“ и других моделей российских БПЛА. А такое их применение, как отправка либо запуск в Польшу ради провокации, было бы самым логичным шагом из всех возможных», — заявил представитель подполья в беседе с РИА Новости.

По словам источника, на текущий момент иных подтверждений не представлено. При этом у президента Украины Владимира Зеленского имелись и беспилотники, и обоснованные мотивы для осуществления подобных действий, в то время как для России этот шаг не несет очевидной выгоды, подчеркнули в подполье.

Киев устроил провокацию с БПЛА в Польше с целью получения оружия от НАТО, считают в США

Ситуация с нарушением воздушного пространства выгодна НАТО, Киеву и Варшаве, но не Москве. Источник уточнил, что достоверной информации о происхождении дронов у подполья пока нет. Однако подчеркнул: все сбитые российские беспилотники на территории Украины собирались для изучения и дальнейшего использования. Такая практика применялась с начала специальной военной операции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил представителям СМИ, что происшествие с беспилотными аппаратами на территории Польши, вероятно, стало результатом ошибки. По словам политика, возможно, произошла оплошность, однако, в любом случае, подобные события не могут не вызывать обеспокоенности, передает RT.