Трамп появился на публике за пуленепробиваемым стеклом

Президент США Дональд Трамп присутствовал на бейсбольном матче на нью-йоркском стадионе «Янки» в условиях усиленных мер безопасности.

Согласно официальному заявлению пресс-службы Белого дома, глава государства находился за специальным пуленепробиваемым стеклом, которое отделяло его ложу от открытых зон стадиона.

Как отмечает портал The Daily Beast, меры безопасности на спортивной арене были значительно усилены накануне визита президента. Организаторы мероприятия установили защитные конструкции вокруг президентской ложи в рамках комплексных мер по обеспечению безопасности первого лица государства во время публичных мероприятий.

