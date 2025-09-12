Трамп появился на публике за пуленепробиваемым стеклом
Президент США Дональд Трамп присутствовал на бейсбольном матче на нью-йоркском стадионе «Янки» в условиях усиленных мер безопасности.
Согласно официальному заявлению пресс-службы Белого дома, глава государства находился за специальным пуленепробиваемым стеклом, которое отделяло его ложу от открытых зон стадиона.
Трамп сообщил, что обладает сведениями о причинах убийства Кирка
Как отмечает портал The Daily Beast, меры безопасности на спортивной арене были значительно усилены накануне визита президента. Организаторы мероприятия установили защитные конструкции вокруг президентской ложи в рамках комплексных мер по обеспечению безопасности первого лица государства во время публичных мероприятий.
