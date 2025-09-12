Посол России дал совет Чехии после инцидента в Польше

Посол Росси Александр Змеевский посоветовал Чехии задуматься, кому выгоден инцидент с беспилотниками в Польше. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ в Telegram.

11 сентября дипломат был вызван в МИД Чехии, где у него состоялась беседа с заместителем главы ведомства Яном Марианом. В ходе встречи чешская сторона обвинила Россию в «преднамеренном нарушении» воздушного пространства Польши, говорится в заявлении.

Змеевский «решительно отверг подобную позицию», а также предложил Праге задаться вопросом, кому на самом деле выгоден этот инцидент. В МИД России подчеркнули, что факт принадлежности дронов к российским вооруженным силам установлен не был, расследование ситуации продолжается.

Киев устроил провокацию с БПЛА в Польше с целью получения оружия от НАТО, считают в США

В ночь на 10 сентября неопознанные дроны пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что всего было обнаружено 19 беспилотников. При этом, по его словам, значительная их часть прилетела с территории Белоруссии.