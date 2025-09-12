Инцидент с нарушением воздушного пространства Польши беспилотными летательными аппаратами может представлять собой тщательно спланированную провокацию со стороны Украины, осуществленную при содействии отдельных западных разведывательных служб. Такое предположение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал швейцарский политик, депутат парламента кантона Женева Ги Меттан.

Политик отметил, что окончательные выводы будут сделаны по результатам расследования, однако высока вероятность организации преднамеренной провокации. По его оценке, основной целью подобных действий является оказание давления на администрацию президента США Дональда Трампа для введения дополнительных санкционных мер против России.

Меттан также добавил, что подобные инциденты направлены на поддержание общественной поддержки военных действий Украины и отвлечение внимания от внутренних проблем европейских государств. Политик обратил внимание на своевременность инцидента, совпавшего с политическим кризисом во Франции, социальными трудностями в Великобритании и экономическими проблемами в Германии.

