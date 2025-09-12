Трамп сообщил, что обладает сведениями о причинах убийства Кирка

Московский Комсомолециещё 4

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что располагает некоторыми предположениями относительно возможных мотивов человека, совершившего убийство американского политического активиста Чарли Кирка.

Трамп сообщил, что обладает сведениями о причинах убийства Кирка
© Global Look Press

Отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома, американский лидер предпочел не раскрывать детали, пообещав сделать это в более подходящее время.

"У меня есть соображения, но я расскажу вам об этом позднее", - сказал Трамп.

Трамп заявил о беспокойстве за США

Ранее сообщалось, что Трамп сделал неожиданное заявление по инциденту с БПЛА в Польше.