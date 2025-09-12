Трамп сообщил, что обладает сведениями о причинах убийства Кирка

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что располагает некоторыми предположениями относительно возможных мотивов человека, совершившего убийство американского политического активиста Чарли Кирка.

Отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома, американский лидер предпочел не раскрывать детали, пообещав сделать это в более подходящее время.

"У меня есть соображения, но я расскажу вам об этом позднее", - сказал Трамп.

