Зеленский обсудил с Сикорским «инцидент с дронами» в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Они обсудили недавний «инцидент с беспилотниками» в Польше.

«Мы готовы поделиться своим опытом, помочь с обучением польских военных, построением вместе системы защиты. Мы близкие соседи, и во время таких опасностей важно держаться вместе», — написал он.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

В Минобороны России заявили, что у ВС РФ не было планов наносить удары беспилотниками по территории Польши. В ночь на 10 сентября ракеты и беспилотники использовались только для ударов по украинским объектам.