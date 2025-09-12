Трамп назвал ошибкой прилет дронов в Польшу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с якобы российскими дронами, нарушившими воздушное пространство Польши. Его цитирует Reuters.

По словам американского лидера, это могло произойти по ошибке. Он также подчеркнул, что недоволен ситуацией, выразив надежду на ее завершение.

В ночь на 10 сентября неопознанные дроны пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что всего было обнаружено 19 беспилотников, они якобы являются российскими. При этом, по его утверждению, значительная их часть прилетела с территории Белоруссии.

В ответ Министерство обороны России заявило, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями были объекты на западе Украины.