На Украине сотрудники ТЦК похитили священника

В Черновицкой области на западе Украины сотрудники территориального центра комплектования, выполняющего функции военкомата, принудительно задержали митрофорного протоиерея канонической Украинской православной церкви Николая Григу.

Инцидент был подтвержден Черновицко-Буковинской епархией, которая распространила соответствующее заявление через свои соцсети.

Согласно официальной позиции епархии, священнослужитель в настоящее время содержится в помещении территориального центра комплектования, расположенного в административном центре области — городе Черновцы.

