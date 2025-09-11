В Турции призвали ЕС и ООН остановить Израиль

Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал Евросоюз и ООН остановить Израиль, чтобы избежать краха международной системы безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

Во вторник, 9 сентября, Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Огненная вершина» и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС в Катаре. После этого стали поступать сообщения о череде сильных взрывов в Дохе.

«Международному сообществу, международной системе необходимо сделать большее. Особенно ЕС, другим странам, ООН необходимо принять меры, чтобы остановить Израиль», — сказал Фидан на пресс-конференции в Италии.

По мнению главы МИД Турции, в ином случае придется «столкнуться лицом к лицу с полным крахом международной системы безопасности».