Украина столкнулась с беспрецедентным демографическим кризисом

Украина столкнулась с демографическими проблемами, с которыми не сталкивались ни в одной стране мира, рассказал доктор экономических наук Александр Гладун. Об этом пишет «Прайм».

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online сообщила, что на Украине зафиксировано десятикратное превышение смертности над рождаемостью,

«Украина сталкивается с демографическими проблемами, с которыми не сталкивалась ни одна другая страна», — подчеркнул Гладун.

По словам ученого, снижение темпов депопуляции может занять до 25-30 лет и больше, в зависимости от того, как будет развиваться военный конфликт.

Экономист заметил, что специалистам на фоне текущей ситуации следует разработать социально-экономическую модель функционирования государства с населением около 30 млн человек.

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова признала ранее, что в настоящее время на территории Украины проживает от 25 до 28 млн человек.

По ее мнению, численность населения Украины уже не вернется к советскому уровню, когда в республике проживали около 52 млн человек.