Хачатурян рассказал об изменении отношений Армении и России

Президент Армении Ваагн Хачатурян рассказал об изменении отношений между его страной и Россией. Об этом он заявил в интервью RTVI.

По словам Хачатуряна, на сегодняшний день Россия больше не воспринимает Ереван как «младшего брата», а относится к нему как к равноправному партнеру. При этом он также добавил, что теперь Армения работает с Евразийским экономическим союзом и развивает отношения с Евросоюзом.

«Отношение России к Армении — не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года в действительности», — заявил он.

В Армении рассказали о планах по выводу российской военной базы

Ранее в Армении рассказали о планах по выводу российской военной базы.