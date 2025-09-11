В Венгрии раскритиковали фон дер Ляйен из-за речи об Украине

Традиционное обращение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен стало поистине военной речью, произнесенной в Европарламенте, заявил на пресс-конференции министр по делам Евросоюза Венгрии Янош Бока. Об этом пишет Hungary Today.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратил внимание, что глава Еврокомиссии в своей речи 35 раз произнесла слово «Украина».

«Президент ЕК выступила с речью о войне. Это было не просто провоенное выступление, это была настоящая военная речь», — отметил Бока.

По его оценке, ЕС в целом находится в упадке. Вместе с тем, добавил он, Еврокомиссия не думает о вопросах конкурентоспособности, организация, напротив, сделала ставку на «экономику военного времени».

Министр выразил недовольство дальнейшей централизацией институтов ЕС, ограничением полномочий стран-членов, а также ужесточением контроля над политикой и СМИ.

Бока заметил, что ряд государств, включая Венгрию, предпринимают меры для смягчения последствий такой линии Брюсселя. Вместе с тем, констатировал он, давление со стороны ЕК на национальные инициативы только усиливается.