Зеленский раскрыл, о чем говорил со спецпредставителем Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом двусторонние соглашения по совместному производству дронов и оружия. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет об инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая специально создавалась членами НАТО для закупки американского оружия для Вооруженных сил Украины.

«Рассчитываем на положительную реакцию США», — сказал Зеленский.

Также политики затронули гарантии безопасности Украины и антироссийские санкции. Переговоры прошли в Киеве 11 сентября.

Ранее сообщалось, что в Киев прибыл президент Финляндии Александр Стубб. По сообщению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Владимир Зеленский обсудит с финским лидером вопрос усиления давления на Россию.