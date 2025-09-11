Во Франции сделали дерзкое заявление о Макроне

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X призвал к импичменту президента республики Эммануэля Макрона.

Накануне глава Франции заявил, что направит три истребителя Rafale «для защиты воздушного пространства Польши» на фоне инцидента с дронами.

«Макрон направит три истребителя Rafale в Польшу, чтобы использовать их против России. Он хочет войны! Требую немедленно объявить импичмент!», — подчеркнул Филиппо.

Напомним, что представители различных политических сил Франции в 2025 году неоднократно поднимали вопрос об отставке президента, предлагали начать процедуру импичмента.

В частности, в апреле лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал Макрона подать в отставку после унижения от главы США Дональда Трампа в Ватикане.

Его призыв поддержала глава французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен: «он возьмет на себя ответственность и сделает то, что ему подсказывают разум и совесть. Но несомненно, что он несет главную ответственность за сложившуюся [в стране] ситуацию».

Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо также призвал добиться отставки французского лидера. Он заметил, что следует преградить Макрону путь, пока не стало слишком поздно.

Вопрос об отставке президента снова был поднят в сентябре, на фоне отставки премьер-министра, последовавшей за вынесением вотума недоверия правительству со стороны парламента.