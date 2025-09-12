Больше не братья. Президент Армении высказался об отношениях с Россией

Армения более не является братом России. Необычное заявление сделал армянский президент Ваагн Хачатурян.

По его словам, Армения смогла диверсифицировать свою экономику. Ереван также надеется на то, что Москва будет «учитывать самостоятельные решения армянских властей».

Сейчас совсем другие отношения с Россией — партнерские. Отношение России к Армении — не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года Ваагн Хачатурян президент Армении

Ранее депутат Национального собрания (НС) Армении Айк Мамиджанян в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян готов променять отношения с Россией на сохранение власти. «Его интересует только гарантия своего переизбрания или сохранения власти. Если этому союзнические взаимоотношения между Ереваном и Москвой будут мешать, он их перешагнет, не моргнув глазом», — подчеркнул политик.

В Армении допустили выход из ЕАЭС

28 августа Пашинян допустил выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), подчеркнув, что невозможно быть участником Евросоюза (ЕС) и ЕАЭС. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук указал, что решение о выходе Еревана из ЕАЭС должно приниматься армянским народом.

«И если когда-либо такое решение будет приниматься, то я уверен, будут взвешиваться самые различные факторы, влияющие на принятие решений в ту или иную сторону», — высказался он.

До этого Армения и ЕС начали обсуждение сотрудничества в оборонной сфере. Отмечается, что Ереван планирует продолжать сотрудничество в рамках ЕАЭС, при этом усиливая степень взаимодействия с ЕС.

Ереван прекратил участие в ОДКБ

Ранее Армения фактически прекратила участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это произошло после завершения конфликта в Нагорном Карабахе, в результате чего республика лишилась спорных территорий. Официально о соответствующем решении не объявлялось, республика сообщила лишь о заморозке участия и не заплатила членский взнос за 2025 год. Впоследствии Пашинян обвинил организацию в нечеткой реакции на обращения Еревана в 2021 году и раскрыл дальнейшие планы Армении, сказав, что выход из ОДКБ является более вероятным событием, чем разморозка членства страны в объединении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эти шаги Еревана. По его словам, Москва исходит из того, что Армения по-прежнему состоит в ОДКБ, не раз доказавшей свою эффективность.

На фоне вероятного выхода из ОДКБ появились слухи о планах по выводу российской военной базы в Гюмри. Депутат Тигран Абрамян предположил, что Ереван и Баку могли скоординировать этот вопрос — по его словам, соответствующее условие выдвигает Азербайджан. Однако спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что в руководстве страны этот вопрос не обсуждали.